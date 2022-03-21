Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için Almanya'ya gitti - Son Dakika

Uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye şampiyonluklar kazandıran Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart ile oynayacağı CEV Kupası Finali ikinci maçı için Almanya'ya hareket etti.

CEV Kupası Finali ilk maçında rakibini İstanbul'da 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, maçı kazanması ya da karşılaşmayı 3-2 kaybetmesi halinde CEV Kupası'nın 2021 – 2022 sezonu şampiyonu olacak. Karşılaşmanın Allianz MTV Stuttgart lehine 3-0 ya da 3-1 sonuçlanması halinde ise altın set oynanacak. 15 sayı üzerinden oynanacak altın setin galibi ise kupayı şampiyon olarak tamamlayacak."Şampiyon olarak dönmek istiyoruz" diyen Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takım kaptanlarından Simge Aköz, "CEV Kupası'nda artık son maçımız için sahaya çıkacağız. Kendi evimizde kazandığımız galibiyetin ardından Almanya'da alacağımız iki set bize şampiyonluğu getirecek. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz, bizim için oldukça zorlu bir mücadele olacak. Hedefimiz yarıştığımız bütün kupalarda şampiyon olmak. 2018'de kazandığımız kupayı tekrardan müzemize getirebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Almanya'daki destekçilerimizin hepsini maça davet ediyoruz" sözleriyle final mücadelesi öncesi görüşlerini aktardı.

- İstanbul