Salon: Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar:
Eczacıbaşı Dynavit: Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Hande Baladın)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ndiaye, Fulden Ural, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Eslem Yılmaz, Yaasmeen)
Setler: 25-19, 25-19, 25-18
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Turucu-beyazlı takım bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Ankara temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören'i 3-0 Yendi - Son Dakika
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