Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'yi 3-2 yendi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'yi 3-2 yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene\'yi 3-2 yendi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-2 mağlup etti. Rövanş maçı ise 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

21.02.2024 21:59  Güncelleme: 22:01
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Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Koen Luts (Romanya), Bernard Valentar (Slovenya)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın,

Jack-Kısal, Elif Şahin ( Simge Aköz, Voronkova, Naz Akyol, Stevanovic,

Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Savino Del Bene: Herbots, da Silva, Antropova, Zhu Ting,

Nwakolar, Ognjenovic (Parrocchale, Armini, Ruddins, Di Lulio, Villani, Diop)

Setler: 23-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-10

Süre: 137 dakika (31, 30, 34, 27, 15)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-2 yendi.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Kaynak: AA

28 Şubat, Voleybol, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'yi 3-2 yendi - Son Dakika

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