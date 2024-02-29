Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene\'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Savino Del Bene takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. İstanbul'da yapılan ilk karşılaşma da Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

29.02.2024 01:11
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Salon: Palazzo Wanny

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

Savino Del Bene: da Silva, Antropova, Zhu Ting, Washington, Ognjenovic, Herbots (Parrocchiale, Di Lulio, Ruddins)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz Aydemir Akyol ( Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)

Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15

Süre: 138 dakika (33, 29, 25, 31, 20)

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İstanbul'da yapılan ilk karşılaşma da Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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