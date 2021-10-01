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Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı

01.10.2021 16:56
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı, System.String[]

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı yeni sezona düzenlediği basın toplantısı ile "Merhaba" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı yeni sezona düzenlediği basın toplantısı ile "Merhaba" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yeni sezon öncesinde basının karşısına çıktı. Toplantıda Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Başantrenör Ferhat Akbaş ve takım kaptanları Simge Aköz ile Tijana Boskovic katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çok güzel anlar yaşattığını bundan dolayı federasyonu, teknik ekibi ve oyuncuları tebrik eden Başkan Faruk Eczacıbaşı, "Geçen sezondan öğrendik durmaya vaktimiz yok. Her sezon kendimizi yenilmemiz gerekiyor. Hocamıza çok güveniyoruz. Geçen seneki kadromuzu çoğunlukla koruduk. Yeni transferlerimize hoş geldiniz diyorum. Altyapı faaliyetlerine çok önem vereceğiz" diye konuştu.

Başantrenör Ferhat Akbaş, Türk sporunun bayrak taşıyıcı olan Eczacıbaşı'nın geçmişini geleceğini birleştirmek için yeni bir yola çıktılarını ifade ederek, "Bu yolun zorlu, güzel çok, başarılı geçeceğine inanıyoruz. Çok değerli yönetim kurulumuz var. Çok köklü bir kulüp, pırıl pırıl yerli ve yabancı oyuncularımız var. Sadece voleybolcu yetiştirmek için değil, Türk antrenörler de yetiştiriyor. Çok güçlü bir teknik ekibimiz var. Agresif, hızlı ve dinamik yapıyı ortaya çıkarmak olacak. Çok çalışıyoruz. Tüm taraftar gruplarımıza ciddi bir destek vermelerini bekliyoruz. Çok kararlı, sabırlı ve güçlü bir duruş sergileyen bir takım olacak" şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı'ndan teklif gelince çok mutlu olduğunu vurgulayan Akbaş, kendini şanslı hissettiğini söyledi. Başantrenör Akbaş, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer almak için daha önce başvuruda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Eczacıbaşı'nda üst üste 7. yılın olacağını hatırlatan Tijana Boskovic ise "Yeni sezon da mücadele etmemiz gereken bir sezon. Önümüzde çok güçlü rakipler var. Çok zor maçlar olacak. Türkiye Kupası maçları ile sezonu açtık. Potansiyeli olan bir takımız. Bu maçlar bu potansiyelimizi gösterdik. Sağlıklı ve iyi bir sezon dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

Simge Aköz de Eczacıbaşı yönetiminin milli takımda kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Tüm Eczacıbaşı ailesine çok teşekkür ediyorum. Evimizi özlemiştik. Yeni bir sezona başlamak umut ve mutluluk verici. Umarım Eczacıbaşı her sene olduğu gibi yukarı koyduğu bu çıtayı, bu başarı kazanma mücadelesini gösteririz. Çok umur dolu, dinamik ve heyecanlı bir takıma sahibiz. Sezon çok uzun. Güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Etkinlik yapılan fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı
Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı

Faruk Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit'te sezon açılışı yapıldı - Son Dakika Spor


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