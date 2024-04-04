Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Carutasu, Frantti, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Van Aalen, Thompson, Bahar Akbay, Derya Cebecioğlu)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin ( Simge Aköz, Yaprak Erkek, Gray, Stevanovic)
Setler: 23-25, 20-25, 22-25
Süre: 94 dakika (37, 28, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
Seriyi kaybeden VakıfBank, Türk Hava Yolları'yla üçüncülük maçları oynayacak.
Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak. Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak. 3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.
Üçüncülük maçlarında ilk karşılaşma 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak. 2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Samsunspor maçının ardından Süper Lig'de kalmak ve herkesin alkışladığı bir takım olmak istediklerini söyledi. Maç sonunda yapılan basın toplantısında konuşan Üzülmez, galip gelememelerine rağmen mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını ve 1 puanın da iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, takımın son 3 maçta iyi performans sergilediğini ve ligde kalmak için mücadeleye devam etmek istediklerini vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçında Erzurumspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor liderliğini sürdürürken, Altay'ın Süper Lig'e yükselmesi için hafta sonunda galibiyet alması gerekiyor.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 34. haftasında sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon FK maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dayanıklılık koşuları ve dar alan çalışmaları yaptı. Yenileme çalışmaları da gerçekleştirilen antrenmanın ardından Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı bitirecek pozisyonları yakaladıklarını ancak gol atamadıklarını belirterek, önemli bir galibiyet kaçırdıklarını söyledi. Ayrıca, planlarını uygulayamadıklarını ve daha aktif olmaları gerektiğini ifade etti.
Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında, özel sporcuların katkılarıyla bir araya gelindi. Ankara Tacettin Dergahı'nda bulunan iftar çadırında yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. İftarın sponsorluğunu TÖSEV üstlendi ve yemek servisleri down sendromlu özel sporcular tarafından yapıldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Atan, beraberliğe sevinmediğini belirterek, "Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı" dedi.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu üçüncü maçında Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen maçta Kuzey Kore, ilk devreyi 4-1 önde tamamladı ve ikinci devrede skoru 7-1 yaparak galip geldi. Türkiye'nin gruptaki dördüncü maçı ise yarın Yeni Zelanda ile oynanacak.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı. İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Fatma Şahin (Beylerbeyi), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız, Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Büşra Kuru (Sand 1946), Dilara Deli (Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük) Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment) Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Miray Cin (Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?