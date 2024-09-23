Eczacıbaşı Dynavit, Yeni Sezona Hazır

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Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıyla 2024-2025 sezonu öncesinde basının karşısına çıktı. Toplantıya Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Başantrenör Ferhat Akbaş ve takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile Simge Aköz katıldı.

Faruk Eczacıbaşı: "Bizim için voleybol, bir spor dalından daha fazlası"

Yıllar geçmesine rağmen her sezon başında aynı heyecanı duyduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Faruk Eczacıbaşı, "Voleybolun Türkiye'de başarılı olmasına katkıda bulunduk. Bizim için voleybol, bir spor dalından daha fazlası. Voleybol, bizim için bir spordan daha fazlası. Voleybol, toplumsal dönüşümün ve kadının gücünün simgesi. Sadece sahada kazandığımız şampiyonluklarla değil, binlerce kıza sahada şans vermemizden dolayı gurur duyuyoruz. Genç kızlarımızın hayallerine ulaşmasına yardım etmeye devam edeceğiz. Altyapımızda 2 yıl üst üste şampiyon olan genç kız ve yıldız takımımızı çalıştıran ekibe özellikle teşekkür etmek istiyorum. Altyapılarda her yaş kategorisinde şampiyon olmayı amaçlıyoruz. Türk voleyboluna da kıymetli sporcular yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon maçlarımızı Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacağız"

Ayazağa'da bulunan Eczacıbaşı Spor Salonu'nda son defa bir arada olduklarını aktaran Başkan Eczacıbaşı, "Bu sezon, maçlarımızı Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacağız. Kartal'daki salonumuz için çalışmalar devam ediyor. Salonun 2025-2026 sezonunda hazır olmasını bekliyoruz. Salonumuz, uluslararası standartlarda ve doğa dostu olacak. Bu yüzden de salonu beklemenize değecek" şeklinde konuştu.

"Kadın voleybolu ve Eczacıbaşı'nın açtığı yol, umarım diğer branşlara örnek olur"

Faruk Eczacıbaşı, milli takımın olimpiyatlardaki performansını yeterli bulmadığını da belirterek, "Olimpiyatlarda aldığımız sonuç bence pek başarılı değil. Bu sonucu kabul etmememiz gerekiyor. Altın madalyayı bekliyorduk. Bu konuda katkı veren herkese teşekkür etmek isterim. Dünyanın en iyisi olmayı hedefliyoruz. Bunun da ölçüsü olimpiyatlar. Umarım kadın voleybolu ve Eczacıbaşı'nın açtığı yol, diğer spor branşlarına örnek olur" diye konuştu.

Ferhat Akbaş: "Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak her zaman gelişimin ve değişimin öncüsüyüz"

Yeni sezona daha motive girdiklerini dile getiren Başantrenör Ferhat Akbaş, "Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak her zaman gelişimin ve değişimin öncüsüyüz. Çok ciddi bir yönetim ve taraftar desteği var. Çok kıymetli bir ekibimiz var. Takımımızın istikrarlı olmasını istiyoruz. Bu yüzden kadromuzun temelini takımda tuttuk. Yönetimimiz çok deneyimli. Bu uzun sezonda en iyi sonuçları getirmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Eczacıbaşı tarihinde yapılmış en iyi kadrolardan birini yaptık"

Eczacıbaşı'nda dördüncü sezonuna girdiğini hatırlatan Akbaş, "İlk sezon itibarıyla takımın sürekli üzerine koymaya çalıştım. Takımı her sezon güçlendiriyoruz. Kadromuz çok derin. Eczacıbaşı tarihinde yapılmış en iyi kadrolardan birini yaptık. Milli takımdan gelen oyuncularımızda sakatlık ve yorgunluk var. Bizim işimiz de onları tekrar forma sokmak olacak. Kathryn Plummer da bir ameliyat geçirdi. İkinci yarıda yükselişe geçecek bir takım olacağız" dedi.

Tijana Boskovic: "Türkiye'de ligin kalitesi her geçen sene daha da artıyor"

Yeni sezona heyecanlı girdiklerini söyleyen takım kaptanlarından Tijana Boskovic de, "Türkiye'de ligin kalitesi her geçen sene daha da artıyor. Zor bir sezon olacak. Diğer takımlar iyi transferler yaptı ama biz de en iyi oyunumuzla sahada olacağız. Performansımızın üzerine koymak istiyoruz. Yeni transferler de bize yardımcı olacak. Umarım sağlıklı bir sezon geçiririz" değerlendirmesinde bulundu.

"Her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz"

Eczacıbaşı'nda 9 sezonunu olacağını anımsatan Boskovic, "Bu sezon benim için çok özel. Her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız vardı. Yeni oyuncular da takıma dahil oldu ve onların bize yardımcı olacaklarına inanıyorum. Takımdaki atmosfer de çok iyi" açıklamasını yaptı.

Simge Aköz: "Biz her zamanki gibi en yükseği hedefliyoruz"

Yeni sezon açılışında açıklamalarda bulunan tecrübeli voleybolcu Simge Aköz ise, "Biz her zamanki gibi en yükseği hedefliyoruz. En iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Talip olduğumuz bütün kupalara talibiz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli" dedi. - İSTANBUL