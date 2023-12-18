Eda Nur Tulum, Büyükler 600 Metre yarışında Türkiye rekoru kırdı

Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, 'Büyükler 600 Metre' yarışlarında Türkiye rekoru kırarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Olimpik Deneme 2024 sezonunun ilk yarışması 17 Aralık tarihinde Bursa'da düzenlendi. Yarışmaya Eskişehir'den katılan milli atlet Eda Nur Tulum, Büyükler 600 Metre yarışmasında 1 dakika 33 saniye 88 saliselik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sporcuyu tebrik ederek, yeni başarı temennilerinde bulundu.

Eda Nur Tulum, daha önce 15'den fazla Türkiye rekorunu kırarak ele geçirmişti. Ayrıca, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 400 metre yarışlarında 53 saniye 32 saliselik derecesiyle Avrupa gençler rekorunun sahibi olmuştu. - ESKİŞEHİR