Edebali Ortaokulu Futbol Turnuvasını Kazandı

Spor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Futbol İl Turnuvasının şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu.

Bilecik Sentetik Sahada A ve B Gruplarında 3'er takımın yer aldığı Küçükler Futbol İl Turnuvasının şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu. Edebali Ortaokulu kendi grubundan Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İHL'yi 5-1, Gölpazarı Gazi Mihal Ortaokulu'nu 3-0 yenerek finale yükseldi. Edebali Ortaokulunun finaldeki rakibi Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu olurken, zorlu maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Küçükler Futbol İl Turnuvasının şampiyonu olan Edebali Ortaokulu 15-17 Nisan İzmit'te düzenlenecek olan turnuvada Bilecik'i temsil edecek. - BİLECİK