Hayranları yıkılmıştı! 32 yaşında futbolu bırakan Hazard, nedenini de söyledi

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakma kararı alan Eden Hazard, bu kararına dair değerlendirmelerde bulundu.

"FUTBOLU BIRAKMAK KOLAY OLMADI"

Belçika basınına konuşan 32 yaşındaki eski futbolcu, "Futbolu bırakma kararı benim için zor olmadı ama kolay oldu da diyemem. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Transfer döneminde birçok saçmalık duydum ama hiçbir şey yoktu. Belçika'da hiç oynamadım. Orada oynamak ilginç olabilirdi ama maalesef olmadı" ifadelerini kullandı.

"İDMANLARDAN KEYİF ALMIYORDUM"

Bu kararı neden aldığını da söyleyen Hazard, "Eskiden beri keyif almadığım zaman futbolu bırakacağımı söyledim. Artık idmanlardan keyif almıyordum ve çok az oynuyordum. Para için bir takıma gitmek istemedim. Yapılacak şey belliydi. Artık normal insanlar gibi hayattan keyif alıyorum" dedi.