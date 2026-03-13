Ederson'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Ederson'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Ederson\'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı
13.03.2026 09:40
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un Manchester City formasıyla yılın kalecisi seçildiği anı profil fotoğrafı yapması önce Fenerbahçe taraftarını endişelendirdi, ardından Donnarumma'nın Real Madrid maçındaki performansına gönderme olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un sosyal medyada yaptığı profil fotoğrafı değişikliği futbol gündeminde dikkat çekti. Brezilyalı kalecinin hamlesi kısa sürede farklı yorumlara neden oldu.

Ederson'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı

FENERBAHÇE TARAFTARI ENDİŞELENDİ

Ederson'un Manchester City formasıyla yılın kalecisi seçildiği anı profil fotoğrafı yapması bazı Fenerbahçe taraftarlarını endişelendirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bu paylaşımın yıldız kalecinin takımdan ayrılabileceği şeklinde yorumlandığı görüldü.

Ederson'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı

DAHA SONRA FARKLI YORUMLANDI

Ancak Ederson'un bu hamlesi daha sonra farklı bir şekilde değerlendirildi. Brezilyalı kalecinin profil fotoğrafını, Donnarumma'nın Real Madrid karşısında yediği 3 gol ve yaptırdığı penaltının ardından değiştirdiği ve bunun İtalyan kaleciye gönderme olduğu yorumları yapıldı.

Real Madrid, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ederson'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ümmet Güzel Ümmet Güzel:
    neyine endiselenelim gitsin önemli degil 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:35
SON DAKİKA: Ederson'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
