Ederson\'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un sosyal medyada yaptığı profil fotoğrafı değişikliği futbol gündeminde dikkat çekti. Brezilyalı kalecinin hamlesi kısa sürede farklı yorumlara neden oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARI ENDİŞELENDİ

Ederson'un Manchester City formasıyla yılın kalecisi seçildiği anı profil fotoğrafı yapması bazı Fenerbahçe taraftarlarını endişelendirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bu paylaşımın yıldız kalecinin takımdan ayrılabileceği şeklinde yorumlandığı görüldü.

DAHA SONRA FARKLI YORUMLANDI

Ancak Ederson'un bu hamlesi daha sonra farklı bir şekilde değerlendirildi. Brezilyalı kalecinin profil fotoğrafını, Donnarumma'nın Real Madrid karşısında yediği 3 gol ve yaptırdığı penaltının ardından değiştirdiği ve bunun İtalyan kaleciye gönderme olduğu yorumları yapıldı.