Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

Edin Dzeko Almanya\'da lider olan takıma gidiyor
20.01.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga II'de lider konumda bulunan Schalke 04, tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun transferi için önemli bir adım attı. Alman ekibi, Bosnalı futbolcu ile sözlü anlaşma sağladığı bildirildi. Transferin resmiyet kazanması için Fiorentina ile görüşmeler devam ediyor.

Almanya Bundesliga II'de zirvede yer alan Schalke 04, tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun transferi için önemli bir adım attı. Alman ekibinin, Bosnalı futbolcu ile sözlü anlaşma sağladığı öğrenildi.

FIORENTINA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sky'da yer alan habere göre Schalke 04, Edin Dzeko ile anlaşmaya varırken, transferin resmiyet kazanması için Fiorentina ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

BUNDESLIGA II YOLCUSU

Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, Bundesliga II'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olan 39 yaşındaki golcü, burada beklenen performansı sergileyemedi. Edin Dzeko, Fiorentina'da bu sezon 18 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Bundesliga, Edin Dzeko, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:27:08. #7.11#
SON DAKİKA: Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.