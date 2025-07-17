Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekibi Fiorentina'ya imza attı.

"KENARA ATILACAK BİRİ DEĞİLİM"

Sky Sport'a konuşan Bosnalı golcü, meydan okurcasına bir açıklama yaparak, "Yaş önemli değil, bu yaşıma rağmen kenara atılacak biri değilim. 39 yaşında birinin yapması gereken ekstra bir çalışma var bunun arkasında." dedi.

"DİREKT 'EVET' DEDİM"

İtalyan kulübüne transfer süreci hakkında da konuşan Dzeko, "Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım. Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Genç isimlere yardımcı olmak istediğini söyleyen Dzeko, "39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım." yorumunda bulundu.