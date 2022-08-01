Edirne Maratonu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına koşulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Maratonu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına koşulacak

01.08.2022 13:44

EDİRNE'de her yıl Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği (BÜDDER) tarafından düzenlenen Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu, 2023 yılında Cumhuriyetin 100'üncü yılı, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına koşulacak.

EDİRNE'de her yıl Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği (BÜDDER) tarafından düzenlenen Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu, 2023 yılında Cumhuriyetin 100'üncü yılı, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına koşulacak.

BÜDDER Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdağ, yardımcısı  İsmail Kutlu ile düzenlediği basın toplantısında maratonun 14 Mayıs 2023 günü düzenleneceğini söyledi. Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu, 2023 yılında 8'inci kez gerçekleştirileceğini belirten Akdağ, "2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Biz de maratonumuzu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve şu anda federasyonun 2023 yılı takviminde yer alıyoruz. Kayıtlarımız da başladı. 'www.edirnemaratonu.com' üzerinden sporcular kayıtlarını oluşturabiliyorlar" dedi.

'BİN 500 ATLETLE GERÇEKLEŞTİRME HEDEFİNDEYİZ'Cumhuriyetin çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Akdağ, "Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize ithafen gerçekleştireceğiz. Bütün sporcuları da Edirne'de bizimle, bu farkındalıkla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında koşmaya davet ediyoruz. Geçen yıl bin 45 atletle pandemi koşullarında gerçekleştirmiştik. Bu yıl 2022 Edirne yılı sebebiyle bin 22 atletle gerçekleştirmiştik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da bin 500 atletle bu organizasyonu gerçekleştirme hedefimizi somut olarak ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda da Kırkpınar vesilesiyle Gençlik ve Spor Bakanımız Edirne'deydi. Kendisiyle görüşme imkanımız oldu. Onlar da Bakanlık olarak bu organizasyonu çok önemsediklerini, ayrıca Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen gerçekleşiyor olmasının ayrı bir önem arz ettiğini, planlamaları yapabilirsek Bakanlığın 2023 kutlamaları kapsamında bu organizasyonu Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Akdağ, Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 2022 yılında olduğu gibi Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nden başlayacağını belirterek, "2023 yılında yine Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi etkinlik alanımız olacak. O alan da Edirne'deki sembol alanlardan birisi. Tabii ki en önemli sembolümüz Selimiye. Ama biz bu maratonu gerçekleştirirken bütün parkurumuzda elimizden geldiğince tarihi dokuyu, Edirne'nin tanıtımını, ülkemizin tanıtımını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl, pandemi koşulları biraz daha gevşedi, son 2 yıldan çok daha fazla yabancı atletin katılmasını hedeflemekteyiz" dedi.

YORUMLAR
500
8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtları başladı 8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtları başladı Gençler seyahati çok sevdi Gençler seyahati çok sevdi Ümraniyespor'a yeni isim ve forma sponsoru Ümraniyespor'a yeni isim ve forma sponsoru
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Türkiye, gençlik, Edirne, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne Maratonu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına koşulacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 20:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Maratonu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına koşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement