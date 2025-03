Edirne\'de Kadın Futbola Destek: Çiçekler ve Teşekkürler

Edirne'de TFF Kadınlar 3. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden Karaağaç Arda Spor ve Lüleburgaz Yıldız Spor karşılaşması öncesi kadın hakem ve futbolculara çiçek hediye edildi.

Saraçhane Spor Tesisleri'nde oynanan maç öncesi Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oyuncularla bir araya geldi.

Karaağaç Arda Spor Kadın Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ezgi Arslan Yavuz, "Beşiği sallayan kadın dünyayı sallar sözü her zaman hepimiz için geçerli. Bizler şu anda kadın futbol takımından sorumluyuz. Edirne'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hatta tek futbol takımıyız. Biz her alanda başarılarımızın her alanda var olduğumuzu gösteriyoruz. Sadece anne, bir bacı, bir eş değiliz. Her alanda politikte, siyasette, güçte her alanda olan kadınlarız. Figen abla yine her alanda kızlarımıza en büyük destekçimiz. Bir anne, bir abla, onlarla bir arkadaş her alanda var. Biz çünkü tek Edirne'deki kızlarla yapmıyoruz bu takımı. Kırklareli'nden, İstanbul'dan, çeşitli şehirlerden gelen kızlarımız var" dedi.

Kadın Futbol Takımı yöneticisi Figen Feda, "Geldiğiniz için çok sağ olun. Bugün de kadın futbol takımımızın maçı var. Biz kadınlar olarak futbolda da varız diyorum" ifadelerini kullandı.

Karaağaç Arda Kadın Futbol Takımı Kaptanı Ayşegül Yağar ise, "Buradaki kalabalıktan, topluluktan bizi destekleyen her şeyden öncelikle teşekkür ederiz" dedi.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da maç öncesi oyunculara çiçek hediye etti. - EDİRNE