Edirne'de Milli Maç Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Milli Maç Coşkusu

14.06.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın Avustralya'ya yenilmesi Edirne'de büyük üzüntü yarattı, destek sürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği maç, Edirne'de de büyük heyecana sahne oldu. Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden boy gösteren Ay-Yıldızlıların ilk grup maçını izlemek isteyen vatandaşlar, Gölet alanında kurulan dev ekranda bir araya geldi.

Edirne'de Gölet alanında kurulan dev ekranda Türkiye ile Avustralya arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için bir araya gelen vatandaşlar, milli takım heyecanını hep birlikte yaşadı. Karşılaşma boyunca Ay-Yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek veren futbolseverler, Türkiye'nin bulduğu pozisyonlarda büyük sevinç yaşarken, maçın sona ermesiyle birlikte üzüntü hakim oldu. Milli takımın sahadan mağlubiyetle ayrılması, Gölet'te maçı takip eden vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı.

Türk bayraklarıyla alana gelen Edirneliler, 90 dakika boyunca milli takımın yanında olurken, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sessizlik hakim oldu. Buna rağmen vatandaşlar, Dünya Kupası yolculuğunda Ay-Yıldızlı ekibe olan desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Gölet'te yaşanan heyecan ve hüzün dolu anlar, milli maç atmosferinin Edirne'de de yoğun şekilde hissedildiğini bir kez daha gösterdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Milli Takım, Avustralya, Edirne, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Milli Maç Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:28
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:44:00. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Milli Maç Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.