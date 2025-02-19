Edirne\'de Satranç Turnuvası Başladı

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Edirne'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Spor Salonu'ndaki turnuvaya Edirne, Havsa, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinden gelen 377 sporcu ve 75 takım katıldı.

Okul Sporları Yönetmeliği ve FIDE Satranç Kuralları çerçevesinde "küçükler", "yıldızlar" ve "gençler" kategorilerinde yarışan sporcular turnuvadan en iyi dereceleri elde etmek için mücadele ediyor.

Şampiyona 21 Şubat'ta sona erecek.

Bölge turnuvasında kategorilerinde ilk iki sırayı alan takımlar, 27- 28 Şubat'ta düzenlenecek Edirne Final Turnuvası'na katılma hakkı kazanacak.