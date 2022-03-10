Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden "Sen de Koşabilirsin" etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden "Sen de Koşabilirsin" etkinliğine katıldı

10.03.2022 15:51
Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden "Sen de Koşabilirsin" etkinliğine katıldı

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri soğuk havaya rağmen "Sen de Koşabilirsin" etkinliğine katılarak spor yaptı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri soğuk havaya rağmen "Sen de Koşabilirsin" etkinliğine katılarak spor yaptı.

Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen organizasyona katılan 110 üniversite öğrencisi, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte koşu öncesi ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Soğuk hava nedeniyle mont giyip, bere ve atkı takan öğrenciler, altlarına giydikleri şortla koştu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Arzu Vardar, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin soğuk bir havaya denk geldiğini söyledi.

Koşuya katılan öğrencilerin bir kısmının antrenmanlı olduğunu belirten Vardar, "Soğuk havaya rağmen koşuyorlar. Tabii dikkatli olmak gerekir, kendilerini kötü hissederlerse yarışı bırakacaklardır. Önemli olan fiziksel aktivite yapmaktır." dedi.

"Koşa koşa ısınacağız"

Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu Başkanı Samet Kıraykır da tüm öğrencilerin spora yatkınlığını artırmak istediklerini ifade etti.

Üniversitenin 40. yılı anısına koşu düzenlediklerini anlatan Kıraykır, "Katılımcıları ısınma ve esnetme hareketleriyle koşuya ısıttık. Soğuk hava nedeniyle hepimiz üşümekten kızardık ama mutluyuz. Koşa koşa, esneye esneye ısınacağız." diye konuştu.

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de organizasyona katılan öğrencileri tebrik etti.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ da öğrencilere Kırklarelili bir firmayla birlikte Hardaliye ikram etti.

Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden Sen de Koşabilirsin etkinliğine katıldı
Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden Sen de Koşabilirsin etkinliğine katıldı
Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden Sen de Koşabilirsin etkinliğine katıldı
Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden Sen de Koşabilirsin etkinliğine katıldı

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Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üniversite, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden 'Sen de Koşabilirsin' etkinliğine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de üniversiteliler soğuk havaya aldırış etmeden "Sen de Koşabilirsin" etkinliğine katıldı - Son Dakika
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