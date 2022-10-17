Edirne haberi | "Bir İstanbul Klasiği" projesi Edirne'de son buldu - Son Dakika
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Edirne haberi | "Bir İstanbul Klasiği" projesi Edirne'de son buldu

17.10.2022 13:37

Edirne haberi... - İstanbul'dan yola çıkan klasik otomobillerin son durağı Edirne oldu "Bir İstanbul Klasiği" projesi Edirne'de son buldu İstanbul Tıp Fakültesi ve Klasik araç Sporları Kulübü'nün ortak düzenlediği klasik otomobiller turu İstanbul Tıp Fakültesi'nin Hasdal Yerleşkesi'nden başlayarak...

- İstanbul'dan yola çıkan klasik otomobillerin son durağı Edirne oldu

"Bir İstanbul Klasiği" projesi Edirne'de son buldu

EDİRNE - İstanbul Tıp Fakültesi ve Klasik araç Sporları Kulübü'nün ortak düzenlediği klasik otomobiller turu İstanbul Tıp Fakültesi'nin Hasdal Yerleşkesi'nden başlayarak Edirne Karaağaç'ta son buldu.

İstanbul Tıp Fakültesi ve Klasik Araç Sporları Kulübü işbirliğiyle "Bir İstanbul Klasiği" projesi hayatta geçirildi. İstanbul Tıp Fakültesi'nin Hasdal Yerleşkesi'nden yola çıkan klasik otomobiller Edirne'de Selimiye Camisi, tarihi köprüler ve daha birçok tarihi mekandan geçtikten sonra Karaağaç Mahallesi'nde tur son buldu. Birbirinden farklı özellikte ve renklerden olan klasik otomobiller, Edirneli vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Klasik otomobiller ile keyifli bir yolculuğun ardından serhat şehri Edirne'ye vardıklarını söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, bu tarihi kentin güzelliklerini gezme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Tufan Tükek: "Edirne'de tarihi kokladık"

Bu tür aktivitelere devam edeceklerini söyleyen İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Şimdi biliyorsunuz ki İstanbul Tıp Fakültesi ülkemizin en nadide ve ilk açılan tıp fakültesidir. Artık klasikleşmiş bir kültürü barındıran, eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan ve alanında çok önemli bir fakültedir. Araba kültürüne baktığımız zaman ise özellikle klasik araba tutkunlarının oluşturduğu klasik araba kulübümüz var. Biz de bu kulübümüzle bir İstanbul klasiği oluşturmaya gayret ettik. Bir İstanbul klasiği içerisinde tıp fakülteleri arasında yerini klasik bir tıp eğitimiyle almış ve klasik bir İstanbul Tıp Fakültesi ile klasik araba sporlarının bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir etkinlikte bir araya geldik. Özellikle inşaatımızın oluşturduğu Hasdal bölgesinden başlamak suretiyle bu eski arabalarla birlikte Edirne'ye doğru uzanan bir yolculuğumuz oldu. Serhat şehrimiz Edirne'mizde bu yolculuğumuzu sonlandırdık. Şimdi ise Edirne'nin güzellikleriyle iç içeyiz. Edirne'de güzel mekanlarda oturup sohbet etme fırsatı bulduk. Daha sonra tarihi çarşılarda ve tarihi mekanlarında gezme fırsatı bulduk. Güzel Edirne'mizi bir kez daha görerek tarihi burada koklamış olduk. Klasik Araba Sporları Kulübü ile beraber farklı aktivitelerimiz de olacak. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi ile birlikte Klasik Araba Sporları Kulübü'nün aktiviteleri bundan sonra da sık sık kaşımıza çıkacaktır. Bizler de bunun bir parçası olduğumuz için mutlu ve gururlu olduğumuzu söylemek istiyoruz" dedi.

Zeynep Tura Kalın: "Edirne tarihi dokusuyla en uğrak kentlerden birisi"

Edirne'nin tarihi dokusuyla çok güzel bir şehir olduğunu aktaran Klasik Araç Sporları Kulübü Başkanı Zeynep Tura Kalın, çok önemli ve değerli bir kentte olduklarını belirterek, "Edirne en çok tercih edilen bir durak noktası o yüzden bu kenti çok seviyoruz. Bu nedenle Edirne'yi klasik otomobillerle 4'üncü kez ziyaret ediyoruz. Tabi bu ziyaretlerimizi seneler içerisinde yaptığımız için bu yıl bizim için daha önemli. Önümüzdeki sene yani cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da bir tur düzenleyeceğiz. Bu arada bu gezimizi İstanbul Üniversitesi ve Çapa Tıp Fakültesi ile planlayıp hayatta geçirdik. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Korona Virüsten hayatını kaybeden eşim adına da düzenledik. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne haberi | 'Bir İstanbul Klasiği' projesi Edirne'de son buldu - Son Dakika

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