Edirne Maratonu\'nda Ağaçlandırma Kampanyası

Spor

13.08.2025 12:55
Edirne'de 10. Uluslararası Maraton kapsamında orman yangınlarına karşı ağaçlandırma kampanyası başlatıldı.

Edirne'de, 31 Ağustos'ta yapılacak "10. Uluslararası Edirne Maratonu" kapsamında orman yangınlarına karşı ağaçlandırma kampanyası başlatıldı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'ndaki bir tesiste düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınlarının olduğunu söyledi.

Yangınlarda ağaçlar ve canlıların yitirildiğini belirten Akdağ, "Ciğerimiz yanıyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşu olarak hassasiyet gösteriyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek maratona katılacaklar, izleyiciler ve tüm vatandaşların katılımıyla ağaçlandırma kampanyası başlatıyoruz." dedi.

Akdağ, maratonda koşacak atletlere fidan da hediye edeceklerini dile getirdi.

Yanan ormanları yeniden yeşertmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Edirne Valiliğimizden de ağaçlandırmaya destek vermek amacıyla bir alan isteyeceğiz. Bugüne kadar maratona katılan her sporcu için bir fidan dikerek bu süreci başlatmak istiyoruz. Edirne'nin Enez ilçesi Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde yangında zarar gören alanı ağaçlandırmak isteriz, bakımlarını da yaparız."

"10. Uluslararası Edirne Maratonu"na ilişkin bilgi veren Akdağ, maratona 100'ü yabancı 700 atletin başvurduğunu, başvuruların 17 Ağustos Pazar günü sona ereceğini kaydetti.

Balkan Aktif Yaşam Spor Kulübü Başkanı Hülya Bodur da maratona destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Yapılacak fidan dikme seferberliğine katılıyoruz. Her bir kulüp üyemiz için fidan dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "Zafer" temasıyla Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışta atletler, Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar gidip dönerek koşuyu aynı yerde tamamlayacak.

Kaynak: AA

