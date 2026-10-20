Edirne Valiliği ve Okçular Vakfı, 110 okulda 32 bin öğrenciye okçuluğu tanıtacak - Son Dakika
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Edirne Valiliği ve Okçular Vakfı, 110 okulda 32 bin öğrenciye okçuluğu tanıtacak

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Edirne Valiliği ve Okçular Vakfı, 110 okulda 32 bin öğrenciye okçuluğu tanıtacak
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Edirne Valiliği ile Okçular Vakfı, okçuluğun okullarda yaygınlaştırılması için 'Okçuluk Benim Sporum' protokolünü imzaladı. Protokolle 110 ortaokul ve lisede kurs açılması hedefleniyor; 194 öğretmen üzerinden 32 bin öğrenciye okçuluk tanıtılacak.

Edirne Valiliği ile Okçular Vakfı arasında, ata sporu okçuluğun okullarda yaygınlaştırılması amacıyla "Okçuluk Benim Sporum" projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen törende imzalanan protokolle, kentteki 110 ortaokul ve lisede okçuluk kursları açılması hedefleniyor.

Proje kapsamında eğitim alacak 194 öğretmen aracılığıyla 32 bin öğrenciye okçuluk sporuyla tanışma imkanı sunulacak.

"Edirne ok meydanı bulunan bir şehir"

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, İstanbul, Bursa ve Edirne'nin tarihte ok meydanlarıyla bilinen üç şehir olduğunu söyledi.

Edirne'de yapılan araştırmalarda Sarayiçi bölgesinde ok meydanının bulunduğunun belirlendiğini ifade eden Sezer, "Ata sporumuzun bugün Edirne'de bütün okullarda yaygınlaştırılması için bir protokol gerçekleştireceğiz. İnşallah bu protokolle beraber Edirne'deki ok meydanını ve okçular tekkesini yeniden hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Sezer, projeyle gençlerin spora yönlendirilmesini ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını amaçladıklarını belirtti.

Kentte yürütülen spor projelerine de değinen Sezer, "Okuldan Spora ve Mahalle Ligi gibi projelerle 16 bin gencimizle birebir ilgileniyoruz. Okçuluk da onların çok hoşuna gidecektir." diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş da protokolle öğrencilerin okçuluk sporuna erişiminin kolaylaşacağını söyledi.

Vakıf olarak öğretmenlere eğitim vereceklerini belirten Topbaş, "Edirne, Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli, kıymetli bir şehir. Burada bu sporun daha da büyümesi bizler için çok önemli. Projeye destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise 110 ortaokul ve lisede 32 bin öğrenciye okçuluk sporunun seçenek olarak sunulacağını, proje kapsamında 194 öğretmenin eğitim vereceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Sezer, Okçular Vakfı Başkanı Topbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ve Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak tarafından imzalandı.

Sezer ve beraberindekiler daha sonra modern ve geleneksel okçuluk sporcularının gösterilerini izleyerek deneme atışı yaptı.

Törene İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, siyasi parti temsilcileri ve okçuluk eğitimi alacak öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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