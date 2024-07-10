Edirneli Gençler Portekiz'de Futbol Turnuvasına Katıldı

Spor

Edirneli gençler Avrupa Birliği projesi kapsamında Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı.

Trakya Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre (TRAKDOSK), Slovakya, Litvanya, Portekiz ve TRAKDOSK işbirliğinde ERASMUS+KA1 projesi gerçekleştirildi.

"SPORT2SAFETY-Sporu Kullanarak Gençlikte Şiddetin Önlenmesi" Projesi ile Portekiz'de Aveiro Cup 2024 futbol turnuvası düzenlendi.

Edirne ekibi turnuvaya 6-17 yaş grubundan oluşan altyapı futbolcuları ve Kırkpınar Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan 18 kişilik takımla katıldı.

Grup üçüncüsü olan takım turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Bu arada, TRAKDOSK ekibi turnuvanın başlangıcında talihsizlik yaşadı.

Aktarmalı uçak seyahatinde spor malzemelerinin olduğu bagajlar Frankfurt'ta uçağa yetişmeyince ev sahibi organizasyon ve bölge takımları sosyal medya kampanyası başlatarak Edirne takımına ödünç forma ve krampon desteği sağladı.

Edirne takımı ilk iki maçına ödünç malzemelerle çıkmak zorunda kaldı.

Kırkpınar Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve takımın antrenörü Cenk Sezener, turnuvanın genç oyunculara futbol deneyimi kazandırdığını söyledi.

Edirne Kırkpınar Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve takımın antrenörü Ergin Kubatlıoğlu ise gençlerin turnuvada farklı dil ve kültürleri öğrenme fırsatı bulduğunu kaydetti.

TRAKDOSK Yönetim Kurulu üyesi ve projeler sorumlusu Bülent Bacıoğlu da Edirneli gençlere Avrupa fırsatları ve projeleri ile deneyim kazandırdıklarını söyledi.

Turnuvanın gençler için uluslararası iletişim, işbirliği, fair play ve spor kariyeri açısından önemli deneyimler sunduğunu belirten Bacıoğlu, projeye destek veren Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler, kulüp proje ekibi ve velilere teşekkür etti.

Gençler turnuvadaki ödül töreninin ardından Edirne'ye döndü.