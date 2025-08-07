Edremit Gürespor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi.

Kulüp başkanı Agah Ferhatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 4 yıllık görevinin ardından kulüp başkanlığından ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ni geçen sezon namağlup şampiyon olarak tamamlayıp ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiklerini anımsatan Ferhatoğlu, şunları kaydetti:

"33 maçın tamamını kazanarak hem federasyon hem de lig kupasını kaldırdık. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kulübün daha katılımcı ve güçlü bir yönetimle yola devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle yapılacak genel kurulda yeni yönetimde yer almayacağım."

Ferhatoğlu, görev süresi boyunca kendisine destek veren taraftara, yönetim kuruluna, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a, teknik ekibe ve sporculara teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun kentteki Afrodit Termal Otel Toplantı Salonu'nda 14 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasının planlandığı ifade edildi.