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Efecan Karaca Kimdir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? - Son Dakika

Efecan Karaca Kimdir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

01.02.2022 15:17
Efecan Karaca Kimdir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Alanyaspor'da oynayan Efecan Karaca, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı soruları gündeme geldi. Görüşmelere başlayan Fenerbahçe ve Efecan Karaca transferi hakkında sporseverler merak ediyor. Efecan Karaca'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Efecan Karaca Kimdir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Fenerbahçe'nin yeni transfer ismi Efecan Karaca mı olacak soruları gündeme geldi. Alanyaspor'da oynayan Efecan Karaca, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı soruları gündeme geldi. Görüşmelere başlayan Fenerbahçe ve Efecan Karaca transferi hakkında sporseverler merak ediyor. Efecan Karaca'nın kim olduğu merak ediliyor. Efecan Karaca kimdir ve nerelidir merak ediliyor. Efecan Karaca kaç yaşında ve nerede oynuyor herkes tarafından araştırılıyor. Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı ve Efecan Karaca kimdir merak ediliyor. Efecan Karaca Kimdir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

EFECAN KARACA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe'ye transferi söz konusu olan Efecan Karaca görüşmelere başlamıştır. Efecan Karacanın ne zaman Fenerbahçe'ye transfer olacak merak ediliyor. Efecan Karaca'nın Fenerbahçe'ye transferi için henüz net bir tarih verilmemiştir.

Efecan Karaca Kimdir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

EFECAN KARACA KİMDİR?

Efecan Karaca 16 Kasım 1989, Fatih doğumludur. Türk millî futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giymektedir.

Futbolculuk kariyerine 2001'de Galatasaray altyapısında başlayan Karaca, 2007-08 sezonu öncesinde kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 2008-09 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep'te (o dönemdeki adı Gaziantep Belediyespor) kiralık olarak geçirirken, oynadığı 31 lig maçında 2 gol kaydetti. Sezon sonunda Galatasaray'a dönse de kulübüyle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 1. Lig ekibi Kartalspor ile anlaşan futbolcu, 2009-10 sezonunda 29 lig maçında görev aldı ve 2 gol kaydetti. Sonraki sezon başında, 1. Lig takımı Adanaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Yarım sezon geçirdiği Adanaspor'da ligde 14 maça çıkıp 1 de gol atan Karaca, sezonun devre arasında sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırılması sonrasında, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adana Demirspor'a transfer oldu. Buradaki 12 lig maçında 1 gol kaydederken, 2011-12 sezonunu aynı ligdeki Sarıyer'de geçirdi. 2012-13 sezonu başında, 1. Lig'deki Kartalspor'a döndü. Kartalspor formasıyla görev aldığı 26 lig maçında 2 gol attı. Sezon sonunda takım ligden düşerken, kulübüyle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Temmuz 2013'te, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2013-14 sezonunda 38 lig maçında 5 gol atarken, takım da bir üst lig olan 1. Lig'e yükselme hakkı kazanmıştı. Ertesi sezon başında sözleşmesi 1 yıl uzatılırken, sezonu 31 lig maçında attığı 7 golle tamamladı. 2016-16 sezonunda ligde 29 maçta görev alıp 2 gol kaydederken, sezon sonunda takım Süper Lig'de oynamaya hak kazandı. 2016-17 sezonu başında Alanyaspor ile olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

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Efecan Karaca, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efecan Karaca Kimdir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? - Son Dakika Spor


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