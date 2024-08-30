Efeler 09 FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Efeler 09 FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

TFF 3. Lig takımlarından Efeler 09 FK, liglerin başlamasına kısa süre kala 4 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yozgat Belediyesi Bozokspor'un Caner Taşkıran, Altınordu Futbol Akademisi'nden Abdullah Soğucak, Mustafa Karaman ve Muhammed Berkay Kınaç Efeler 09 FK'ya transfer oldu.

30.08.2024 12:13
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Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN,

TFF 3'üncü 3'üncü Grup takımlarından Efeler 09 FK, liglerin başlamasına kısa süre kala 4 oyuncusunu resmen kadrosuna dahil etti. Lige, 7 Eylül Cumartesi günü Didim Atatürk Stadı'nın yetişmesi halinde Viranşehirspor'u konuk ederek başlayacak olan Efeler 09 FK, uzun süredir kamp kadrosunda yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor'un sol bek ve stoper bölgelerinde oynayan 20 yaşındaki futbolcusu Caner Taşkıran'ı renklerine bağladı. Efeler 09 FK, daha önce Altınordu Futbol Akademisi'nden Altınordu A Takımına kadar yükselen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdullah Soğucak'ı da renklerine bağlamayı başardı. Yeşil beyazlı takım yine Altınordu'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mustafa Karaman'ı ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Berkay Kınaç'ı da transfer etti.

Kaynak: DHA

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