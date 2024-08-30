Efeler 09 FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

Spor

Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN,

TFF 3'üncü 3'üncü Grup takımlarından Efeler 09 FK, liglerin başlamasına kısa süre kala 4 oyuncusunu resmen kadrosuna dahil etti. Lige, 7 Eylül Cumartesi günü Didim Atatürk Stadı'nın yetişmesi halinde Viranşehirspor'u konuk ederek başlayacak olan Efeler 09 FK, uzun süredir kamp kadrosunda yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor'un sol bek ve stoper bölgelerinde oynayan 20 yaşındaki futbolcusu Caner Taşkıran'ı renklerine bağladı. Efeler 09 FK, daha önce Altınordu Futbol Akademisi'nden Altınordu A Takımına kadar yükselen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdullah Soğucak'ı da renklerine bağlamayı başardı. Yeşil beyazlı takım yine Altınordu'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mustafa Karaman'ı ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Berkay Kınaç'ı da transfer etti.