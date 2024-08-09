Efeler 09 FK, Emre Yıldırım\'ı transfer etti

Spor

Transfer çalışmalarında yoğun mesai harcayan Efeler 09 FK yönetimi, son olarak 25 yaşındaki Aydınlı sağ bek oyuncusu Emre Yıldırım'ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekibi Efeler 09 FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Tolga Şanbay önderliğinde Kartepe'de iyi bir kamp dönemi geçiren yeşil beyazlı ekipte yönetim de transfer çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Tolga Şanbay'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlılar, son olarak Karaköprü Belediyespor forması giyen sağ bek oyuncusu Emre Yıldırım ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki yetenekli futbolcunun kamp kadrosuna dahil edildiği ve antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Futbol kariyerine Aydınspor 1923 altyapısında başlayan Emre Yıldırım, sırasıyla, Tire 1922, 1928 Bucaspor, Aydın Yıldızspor, Muğlaspor ve Karaköprü Belediyespor forması giydi. Profesyonel futbol kariyerinde toplam 145 maça çıkma başarısı gösteren Yıldırım, 2asistkaydetti. - AYDIN