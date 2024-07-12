Efeler 09 SFK, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Spor

Efeler 09 SFK, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Efeler 09 SFK, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlıyor. Takım, 15 Temmuz'da 14 günlük kampa girecek ve yeni teknik direktör olarak Tolga Şanbay'ı göreve getirdi. Başkan Mahmut Gözüaçık, hedeflerinin play-off oynamak olduğunu ve Süper Lig'e oyuncu göndermek için çalışacaklarını belirtti.

12.07.2024 17:58
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Geçen sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Temmuz'da 14 günlük kampa girecek. Yeşil beyazlı takımın yeni teknik direktörü ise tecrübeli isim Tolga Şanbay oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK, sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Olağanüstü genel kurul sonrası İzmirli iş insanı Mahmut Gözüaçık tarafından devir alınan kulüp, yeni sezon hazırlıklarına büyük bir ciddiyetle yaklaşıyor. Takım, 15 Temmuz Pazartesi günü Kocaeli'de kampa girecek. Yeni sezon öncesinde takımın teknik direktörlük görevine ise 44 yaşındaki tecrübeli teknik adam Tolga Şanbay getirildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Şanbay, Pazarspor, Kocaeli Birlik, Altınordu, B.B. Erzurumspor, Kayserispor ve Afyonspor gibi takımlarda önemli görevlerde bulundu. Gözüaçık başkanlığındaki yönetim, Şanbay'ın tecrübesine güvenerek bu anlaşmayı gerçekleştirdi.

"Hedefimiz play-off"

Efeler 09 SFK Başkanı Mahmut Gözüaçık, yaptığı açıklamada takımın hedeflerini ve kamp programını paylaştı. Gözüaçık; "Pazartesi günü 14 gün sürecek bir kampa gideceğiz. İkinci etap kampımızı da yine aynı yerde 15 gün daha sürdüreceğiz. Kamp boyunca transferler ve anlaşmalar duyurulacak. Teknik Direktör Tolga Şanbay'ın yetiştirici ve yarışmacı kimliğinden dolayı takımımızın başına getirdik. Kendisine güveniyoruz ve başarılı olacağına inancımız tam" dedi.

Kulübün mevcut isminin Efeler 09 SFK olarak devam edeceğini de sözlerine ekleyen Gözüaçık, stat ve saha sorunlarının çözülmemesi durumunda isim değişikliği ve maçların oynanacağı ilçe değişikliği gibi konuların gündemde olduğunu ifade etti. Gözüaçık, "Hedefimiz play-off oynamak. En önemli hedefimiz ise Süper Lig ve 1. Lig'e oyuncu göndermek. Yetiştirici ve yarışmacı bir kulüp olacağız. Altınordu Kulübü'nden kiralık olarak gelen yetenekli oyuncularımız da olacak. Altınordu ile felsefe kardeşliğimiz olduğundan iş birliği çalışmalarına başladık"diyekonuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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