Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu

23.04.2022 14:27
Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Burdur'da oynanan Play-Off'lardaki son maçında Bolvadin Termalspor'u normal süresi 0-0 sona eren randevuda seri penaltı vuruşlarıyla 7-6 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükselen Efeler 09 Spor Futbol...

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Burdur'da oynanan Play-Off'lardaki son maçında Bolvadin Termalspor'u normal süresi 0-0 sona eren randevuda seri penaltı vuruşlarıyla 7-6 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükselen Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, bayram sevinci yaşadı.

Makü İstiklal Stadı'nda şampiyonluğu kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutlayan yeşil-beyazlı ekip Play-Off dönüşü Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran taraftarlarıyla şampiyonluk şarkıları söyledi. Sezon başında Didimspor'un yarışmacı haklarını satın alarak BAL'a katılan Aydın temsilcisi kurulduğu ilk yılında profesyonel kategoriye yükselmenin mutluluğuna erişmiş oldu.

ATAY: BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA TUTTUK

Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kulübü şampiyon yaparak verdiği bir sözü daha tuttuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bu şampiyonluk tüm halkımıza armağan olsun. Bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadılar. Teknik direktör Erman Kırmızı ve ekibini, futbolcularımızı ve yönetimi kutluyorum. Taraftarımız bize büyük bir katkı verdi. Yağmur çamur demeden bizi desteklediler. Şampiyon olacağımıza inanan herkese teşekkür ederim" dedi.


- Aydın
Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu
Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu
Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu
Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu
YORUMLAR
500
Efeler 09 SFK 3.Lig'e yükseldi Efeler 09 SFK 3.Lig'e yükseldi Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor

Amatör Lig, Play Off, Burdur, Efeler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da çocuklara top fırlattığı anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement