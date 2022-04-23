Efeler 09 SFK, zafer sarhoşu - Son Dakika

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Burdur'da oynanan Play-Off'lardaki son maçında Bolvadin Termalspor'u normal süresi 0-0 sona eren randevuda seri penaltı vuruşlarıyla 7-6 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükselen Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, bayram sevinci yaşadı.

Makü İstiklal Stadı'nda şampiyonluğu kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutlayan yeşil-beyazlı ekip Play-Off dönüşü Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran taraftarlarıyla şampiyonluk şarkıları söyledi. Sezon başında Didimspor'un yarışmacı haklarını satın alarak BAL'a katılan Aydın temsilcisi kurulduğu ilk yılında profesyonel kategoriye yükselmenin mutluluğuna erişmiş oldu.

ATAY: BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA TUTTUK

Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kulübü şampiyon yaparak verdiği bir sözü daha tuttuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bu şampiyonluk tüm halkımıza armağan olsun. Bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadılar. Teknik direktör Erman Kırmızı ve ekibini, futbolcularımızı ve yönetimi kutluyorum. Taraftarımız bize büyük bir katkı verdi. Yağmur çamur demeden bizi desteklediler. Şampiyon olacağımıza inanan herkese teşekkür ederim" dedi.

- Aydın