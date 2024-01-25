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Efeler 09 Spor, tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa Kara'yı transfer etti - Son Dakika
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Efeler 09 Spor, tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa Kara'yı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 Spor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa Kara'yı Gebzespor'dan transfer etti. 34 yaşındaki futbolcu daha önce Darıca Gençlerbirliği, 1930 Bafra, Çine Madranspor, Beyoğlu Yeni Çarsı, Hendekspor ve Gebzespor formaları giydi. Mustafa Kara, 3'üncü Lig'de 307 maçta görev yaparken 20 gol kaydetti ve 2'nci Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 15 kez forma giydi.

Efeler 09 Spor, tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa Kara\'yı transfer etti
25.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:08
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Gebzespor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa Kara'yı renklerine bağladı. Futbola Darıca Gençlerbirliği'nde başlayan 34 yaşındaki futbolcu sırasıyla 1930 Bafra, Çine Madranspor, Beyoğlu Yeni Çarsı, Hendekspor ve son olarak Gebzespor'da top koşturdu. 3'üncü Lig'de 307 maçta görev yapan ve 20 gol kaydeden Mustafa, 2'nci Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 15 kez forma giydi.

Kaynak: DHA
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