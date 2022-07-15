Adnan Menderes Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen sezonun ilk idmanında yeşil beyazlı ekib, Teknik Direktör Cemil Aktaş ve yardımcıları Hakan Azman, Aykan Öksüz ve Kaleci Antrenörü Bülent Okkan öncülüğünde çalışmalarına start verdi. Bir süre Aydın 'da çalışmalarına devam edecek olan Aydın temsilcisi Afyon 'da kamp yapmayı planlıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Efeler 09 Spor, sahaya indi - Son Dakika

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