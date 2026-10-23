Efeler\'de anaokulu öğretmeni Amsterdam Maratonu\'nda kişisel en iyi derece yaptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde görev yapan anaokulu öğretmeni Eylem Bezen, Hollanda'da düzenlenen Amsterdam Maratonu'nda 42,195 kilometrelik parkuru kişisel en iyi derecesini elde ederek bitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki İstiklal Anaokulu'nda görev yapan öğretmen Eylem Bezen, uluslararası maraton organizasyonunda elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenen Amsterdam Maratonu'na katılan Bezen, 42 kilometre 195 metrelik parkuru kişisel en iyi derecesini elde ederek tamamladı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın ilimizi uluslararası platformda başarıyla temsil eden Eylem Bezen, azmi, kararlılığı ve disiplinli çalışmasıyla takdir topladı. Bu anlamlı başarı, öğrencilerimize sporun, sağlıklı yaşamın ve hedeflere ulaşmak için gösterilen kararlılığın önemini ortaya koyan örnek bir davranış oldu. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenimiz Eylem Bezen'i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.