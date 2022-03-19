Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Galatasaray: 3 - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol(L), Onur Çukur
Galatasaray: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu (L), Vahit Emre Savaş, Hakkı Capkınoğlu, Murat Yenipazar, Maurice Armando Torres, Lukas Divis, Cansın Hacıbekiroğlu, Marko Sedlacek, Doğukan Ulu, Onurcan Çakır (L)
Setler: 25-21, 15-25, 19-25, 28-26, 15-12
Süre: 138 dakika (28, 26, 27, 36, 21) - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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