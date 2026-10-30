Efeler Ligi'nde 4., Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yarın ve 1 Kasım'da oynanacak

Efeler Ligi'nde 4., Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yarın ve 1 Kasım'da oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta maçları yarın, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Sultanlar Ligi programında Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana karşılaşması da yer alıyor.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Halkbank-Akedaş Onikişubat Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Gebze)
16.00 Spor Toto-Sungurlu Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Altekma (Kamil Ocak)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci)
19.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Sultanbeyli Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
Vodafone Sultanlar Ligi
1 Kasım Pazar:
15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-VakıfBank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Zerenspor-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (TVF Cengiz Göllü)
16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
16.00 Türk Hava Yolları-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)
16.00 Göztepe Yuppo-Kuzeyboru (TVF Atatürk)
19.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)
Sizin düşünceleriniz neler ?