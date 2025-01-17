Efes Kupası İzmir'de Düzenleniyor

Artistik Buz Pateni Uluslararası Efes Kupası, 20-26 Ocak tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona 20 ülkeden toplam 270 sporcunun katılacağı belirtildi.
Efes Kupası'nın "yıldızlar", "gençler", "büyükler", "buz dansı", "chicks", "cubs", "basic novice" ve "intermediate novice" kategorilerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.
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