Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Selçuk Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü, ilçe kaymakamlığı tarafından düzenlenen 28. Geleneksel Selçuk Kaymakamlık Turnuvası'nda voleybol kategorisinde şampiyon oldu.

19.05.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Selçuk Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü, ilçe kaymakamlığı tarafından düzenlenen 28. Geleneksel Selçuk Kaymakamlık Turnuvası'nda voleybol kategorisinde şampiyon oldu.

Selçuk Belediyesi tarafından iki yıldır düzenlenen basketbol ve voleybol gibi salon sporları kurslarına katılan 328 genç sporcu Selçuk'u başarıyla temsil ediyor. İzmir Yıldız Erkekler Voleybol Ligi'ne katılan Efes Selçuk Belediyesi Voleybol Takımı, kurulduğu ilk yılda Arkas, Altekma ve Altay gibi köklü ekiplerle mücadele ederek adını duyurdu. Ayrıca Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü küçük kızlar voleybol takımı, İzmir Küçük Kızlar Voleybol ligi C Grubu maçlarında mücadeleye devam ediyor.

"Biz gençlerimize inandık, onlar da bizi gururlandırdı"

Kulüp bünyesinde mücadele eden 14 -17 yaş Erkek Voleybol takımı 28. Geleneksel Selçuk Kaymakamlık Turnuvası'nda kendilerinde yaş ve tecrübe olarak daha ileride olan 10 takımla mücadele ederek şampiyon oldu. Turnuvada şampiyon sporcular ile gurur duyduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Selçuk Belediyesi Salon Sporları Kulübü Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. Bu başarı, iki yıl içerisinde çeşitli alanlarda 328 Selçuklu gencimizin ve özverili antrenörlerimizin yoğun çalışmaları ve inançlarının sonucudur. Onca gürültü ve patırtının arasında çok çalışarak ama ondan da önce inanarak bu başarıya ulaştık. Biz gençlerimize inandık, onlar da bizi gururlandırdı. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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