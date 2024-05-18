Eflanispor, BAL\'a çıkmak için Safranboluspor ile karşılaşacak

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Karabük 1. Amatör ligde şampiyon olan Eflani spor 19 Mayıs Pazar günü Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play Out maçında Safranboluspor ile karşı karşıya gelecek.

Eflanispor Kulüp Başkanı İrfan Topçu, 19 Mayıs pazar günü oynanacak olan Bölgesel Amatör Ligi Play Out maçında hedeflerinin galip gelerek BAL'a çıkmak olduğunu ve tüm spor severleri maça davet etti.

Son iki sezondur futbol anlamında Karabük'e renk kattıklarını ve başarılı bir grafik çizdiklerini ifade eden Başkan Topçu, "İlk senemizde A Takımımız ile Play-Of yarı finali, U18 takımımız ile yerel ligde şampiyonluk yaşayıp Sinop'ta düzenlenen U18 Türkiye şampiyonasına katıldık. Şampiyonada Kastamonu Özel İdareyi yenerken, Samsun Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olduk ve turnuvayı tamamladık. İkinci senemizde ise A takımımız ile şampiyonluk yaşarken U18 takımımızla yerel ligde 1 gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdık. Tabiki şampiyonluktan gerisi bizi başarılı saymaz. Gönül isterdi ki diğer alt yaş kategorilerinde de liglere katılalım ama maalesef bu sene olmadı. İnşallah önümüzdeki senelerde olacaktır. Amatör takımlar sponsorları ve şahsi destekçileri var ise ayakta kalırlar. Bu sebeple ana sponsorlarımız sezon başından beri bizlerden desteğini esirgemeyen tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Sezon başında koyduğumuz Amatör lig şampiyonluk hedefine ulaştık. Sıradaki hedefimiz Bölgesel Amatör Ligi Play Out maçını yenerek BAL'a yükselmek. Ben teknik ekibime ve futbolcularımıza inanıyorum ve güveniyorum. Bu hedefimizi de gerçekleştireceklerdir. BAL Play Out maçı zorlu ve keyifli bir maç olacaktır. Rakibiz Safranboluspor Bal liginde Karabük çapında iyi puan topladı. Ligi 8. sırada bitirdiler Kendileri tebrik ederim. Zorlu bir sezonu başarılı bir şekilde tamamladılar. Yarın oynayacağımız maçta tüm spor severleri bu zorlu müsabakada takımımıza destek vermeye bekliyorum" dedi. - KARABÜK