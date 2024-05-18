Eflanispor, BAL'a çıkmak için Safranboluspor ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eflanispor, BAL'a çıkmak için Safranboluspor ile karşılaşacak

Eflanispor, BAL\'a çıkmak için Safranboluspor ile karşılaşacak

Karabük 1. Amatör lig şampiyonu Eflanispor, Bölgesel Amatör Lig Play Out maçında Safranboluspor ile karşılaşacak. Eflanispor Kulüp Başkanı İrfan Topçu, tüm spor severleri maça davet ederek hedeflerinin BAL'a çıkmak olduğunu belirtti.

18.05.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük 1. Amatör ligde şampiyon olan Eflani spor 19 Mayıs Pazar günü Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play Out maçında Safranboluspor ile karşı karşıya gelecek.

Eflanispor Kulüp Başkanı İrfan Topçu, 19 Mayıs pazar günü oynanacak olan Bölgesel Amatör Ligi Play Out maçında hedeflerinin galip gelerek BAL'a çıkmak olduğunu ve tüm spor severleri maça davet etti.

Son iki sezondur futbol anlamında Karabük'e renk kattıklarını ve başarılı bir grafik çizdiklerini ifade eden Başkan Topçu, "İlk senemizde A Takımımız ile Play-Of yarı finali, U18 takımımız ile yerel ligde şampiyonluk yaşayıp Sinop'ta düzenlenen U18 Türkiye şampiyonasına katıldık. Şampiyonada Kastamonu Özel İdareyi yenerken, Samsun Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olduk ve turnuvayı tamamladık. İkinci senemizde ise A takımımız ile şampiyonluk yaşarken U18 takımımızla yerel ligde 1 gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdık. Tabiki şampiyonluktan gerisi bizi başarılı saymaz. Gönül isterdi ki diğer alt yaş kategorilerinde de liglere katılalım ama maalesef bu sene olmadı. İnşallah önümüzdeki senelerde olacaktır. Amatör takımlar sponsorları ve şahsi destekçileri var ise ayakta kalırlar. Bu sebeple ana sponsorlarımız sezon başından beri bizlerden desteğini esirgemeyen tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Sezon başında koyduğumuz Amatör lig şampiyonluk hedefine ulaştık. Sıradaki hedefimiz Bölgesel Amatör Ligi Play Out maçını yenerek BAL'a yükselmek. Ben teknik ekibime ve futbolcularımıza inanıyorum ve güveniyorum. Bu hedefimizi de gerçekleştireceklerdir. BAL Play Out maçı zorlu ve keyifli bir maç olacaktır. Rakibiz Safranboluspor Bal liginde Karabük çapında iyi puan topladı. Ligi 8. sırada bitirdiler Kendileri tebrik ederim. Zorlu bir sezonu başarılı bir şekilde tamamladılar. Yarın oynayacağımız maçta tüm spor severleri bu zorlu müsabakada takımımıza destek vermeye bekliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

İrfan Topçu, Karabük, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eflanispor, BAL'a çıkmak için Safranboluspor ile karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım İlk yarıda tek gol var Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: Eflanispor, BAL'a çıkmak için Safranboluspor ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement