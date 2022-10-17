Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı

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28 Haziran 1997'de rakibi Holyfield'ın kulağını ringde ısırarak koparan Mike Tyson, spor tarihine damga vuran hareketinin sonrasında kazandığı parayı açıkladı.

"O GÜNDEN BERİ SANIRIM 30 MİLYON DOLAR KAZANDIM"

Independent'in haberine göre, "Checc'n In Podcast with Big U" adlı podcast programına katılan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım." dedi.

ISIRILMIŞ KULAK ŞEKLİNDE ÜRÜNLER ÇIKARDI

56 yaşındaki dövüşçü, maçta Holyfield'ın kendisine birkaç kez kafa attığını ve bunun için ceza almadığını belirterek, boksörün kulağını bunun için kopardığını ifade etti. Tyson, bu olaya ithafen martta ısırılmış bir kulak şeklinde yenebilir uyuşturucu ürünler üretip satmasıyla da gündeme gelmişti.