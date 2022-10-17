Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı

17.10.2022 18:13

Ünlü boksör Mike Tyson, 1997'de Holyfield'a karşı çıktığı rövanş mücadelesinde rakibinin kulağını ısırarak koparmıştı. O dönem büyük tartışma yaratan olay hakkında yıllar sonra konuşan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım." ifadelerini kullandı.

28 Haziran 1997'de rakibi Holyfield'ın kulağını ringde ısırarak koparan Mike Tyson, spor tarihine damga vuran hareketinin sonrasında kazandığı parayı açıkladı.

"O GÜNDEN BERİ SANIRIM 30 MİLYON DOLAR KAZANDIM"

Independent'in haberine göre, "Checc'n In Podcast with Big U" adlı podcast programına katılan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım." dedi.

Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayının ardından kazandığı para ağızları açık bıraktı

ISIRILMIŞ KULAK ŞEKLİNDE ÜRÜNLER ÇIKARDI

56 yaşındaki dövüşçü, maçta Holyfield'ın kendisine birkaç kez kafa attığını ve bunun için ceza almadığını belirterek, boksörün kulağını bunun için kopardığını ifade etti. Tyson, bu olaya ithafen martta ısırılmış bir kulak şeklinde yenebilir uyuşturucu ürünler üretip satmasıyla da gündeme gelmişti.

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Mike Tyson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika
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