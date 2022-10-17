28 Haziran 1997'de rakibi Holyfield'ın kulağını ringde ısırarak koparan Mike Tyson, spor tarihine damga vuran hareketinin sonrasında kazandığı parayı açıkladı.
Independent'in haberine göre, "Checc'n In Podcast with Big U" adlı podcast programına katılan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım." dedi.
56 yaşındaki dövüşçü, maçta Holyfield'ın kendisine birkaç kez kafa attığını ve bunun için ceza almadığını belirterek, boksörün kulağını bunun için kopardığını ifade etti. Tyson, bu olaya ithafen martta ısırılmış bir kulak şeklinde yenebilir uyuşturucu ürünler üretip satmasıyla da gündeme gelmişti.
Son Dakika › Spor › Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika