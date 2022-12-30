Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta Santos'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta Santos'ta gerçekleştirilecek

30.12.2022 10:01

Dün yaşamını yitiren Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos'ta Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak. Törenden sonra Pele'nin cenazesi halkın katıldığı kortej eşliğinde defnedilmeye götürülecek.

Kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane Pele, dün 82 yaşında yaşamını yitirdi. Haberin ardından birçok futbolcu ve önemli isim Pele için taziye mesajı yayımlarken cenaze töreninin detayları da belli oldu.

KORTEJ YAPILACAK

Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre cenaze 3 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak. Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı. Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak

BREZİLYA'DA YAS İLAN EDİLDİ

Brezilya'da ise 3 günlük yas ilan edildi. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadesine yer verildi. Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞARILARLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı. "Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu. Pele, bin 363 maçlık kariyerine bin 279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

Kaynak: AA
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