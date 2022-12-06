Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı - Son Dakika
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Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı

06.12.2022 10:29

Efsane futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o herkesi şok eden bir olaya imza attı. Eto'o, Dünya Kupası'nda oynanan Brezilya-Güney Kore karşılaşmasının çıkışında görüntülerini çeken Cezayirli bir Youtuber'a saldırarak, yüzüne tekme attı. Yaşanan olaylar anbean kayıt altına alınırken, efsane futbolcu bu hareketinden dolayı tepki bombardımanının ortasında kaldı.

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi yendiği karşılaşmanın ardından stat çıkışı efsane futbolcu Samuel Eto'o büyük bir skandala imza attı.

KAYDA ALINMASINA ÇOK SİNİRLENDİ

Katar'da 974 Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip eden Eto'o maçın ardından stat çevresindeki hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. O sıralarda efsane futbolcuyu kendisini kayda alan bir Youtuber çok sinirlendirdi.

YÜZÜNE TEKME ATTI

Sinirden çılgına dönen Eto'o Said Mamouni isimli Cezayirli Youtuber'ı önce kovaladı, ardından da diziyle yüzüne vurdu. Tekmenin etkisiyle Mamouni yere yığılırken araya giren taraftarlar Eto'o'yu olay yerinden uzaklaştırdı. Aynı zamanda Dünya Kupası elçisi olan Eto'o'nun bu hareketi büyük tepki çekti.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Güney: ççoookk güzel yapmış, ne bu eline kamerayı alan rahat rahat ukalalık yapabiliyor, saçma cümleler, hakaretler sululuk, mahremiyet ihlali vs vs vs muhabir havalarına girmiş herkes. türkiyede sokak zibidilerinede umarım birisi haddini böyle bildirir Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Samuel Eto'o, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı - Son Dakika
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