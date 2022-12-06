Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi yendiği karşılaşmanın ardından stat çıkışı efsane futbolcu Samuel Eto'o büyük bir skandala imza attı.

KAYDA ALINMASINA ÇOK SİNİRLENDİ

Katar'da 974 Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip eden Eto'o maçın ardından stat çevresindeki hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. O sıralarda efsane futbolcuyu kendisini kayda alan bir Youtuber çok sinirlendirdi.

YÜZÜNE TEKME ATTI

Sinirden çılgına dönen Eto'o Said Mamouni isimli Cezayirli Youtuber'ı önce kovaladı, ardından da diziyle yüzüne vurdu. Tekmenin etkisiyle Mamouni yere yığılırken araya giren taraftarlar Eto'o'yu olay yerinden uzaklaştırdı. Aynı zamanda Dünya Kupası elçisi olan Eto'o'nun bu hareketi büyük tepki çekti.