Efsane İngiliz futbolcu David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat bekledi - Son Dakika
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Efsane İngiliz futbolcu David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat bekledi

16.09.2022 18:09

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görebilmek için Buckingham Sarayı'nın önünde 12 saat sırada bekleyen efsane İngiliz futbolcu David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşına saygılarını sunduktan sonra saraydan ayrıldı.

Ölüm haberi ile tüm İngiltere ve dünyada yankı uyandıran 2. Elizabeth'in ölümü, İngiliz futbolcu David Beckham için de yıkıcı oldu. Sosyal medya üzerinden de üzüntüsünü dile getiren Beckham, Kraliçe'nin naaşını ziyaret etmek istedi. Fakat kalabalığı hesaba katmayan İngiliz futbolcu, 12 saat boyunca naaşı görebilmek için sıra bekledi. 2. Elizabeth'e saygılarını sunduktan sonra ayrıldı.

12 saat onu görebilmek için bekledi

HAYRANLARINA DONUT ISMARLADI

Öğleden sonra geldiğinde çok dikkat çekmeden sırada kalabileceğini düşündüğünü dile getiren David Beckham, "Saat 2'de gelmenin biraz daha sessiz olacağını düşünmüştüm. Yanılmışım" dedi. Sıra boyunca dikkat çekmeye devam eden Beckham, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına donut ısmarladı.

12 saat onu görebilmek için bekledi
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Son Dakika Spor Efsane İngiliz futbolcu David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane İngiliz futbolcu David Beckham, Kraliçe Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat bekledi - Son Dakika
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