Efsane ismin son hali üzdü! Bastonla güçlükle yürüdü - Son Dakika
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Efsane ismin son hali üzdü! Bastonla güçlükle yürüdü

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Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Ipswich Town karşılaşmasını izlemek için Old Trafford'a geldi. Bacağından operasyon geçirdiği belirtilen 84 yaşındaki Ferguson'ın baston yardımıyla yavaş adımlarla ilerlediği görüldü.

Manchester United tarihinin en başarılı dönemlerine damga vuran Sir Alex Ferguson, takımının Ipswich Town ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmek üzere Old Trafford'a geldi.

TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Manchester United'ın simge isimlerinden olan 84 yaşındaki Ferguson, Premier Lig'in 2. haftasındaki karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini aldı.

Uzun yıllar Manchester United'ın başında sayısız başarıya imza atan İskoç teknik adam, emekliliğinin ardından da eski takımının maçlarını takip etmeyi sürdürüyor.

Efsane ismin son hali üzdü! Bastonla güçlükle yürüdü

BASTONLA YAVAŞ ADIMLARLA İLERLEDİ

Geçtiğimiz günlerde bacağından operasyon geçirdiği belirtilen Ferguson'ın stadyuma gelişi sırasında baston kullandığı görüldü.

Efsane teknik adamın bastonundan destek alarak oldukça yavaş adımlarla ilerlemesi dikkat çekti. Ferguson'ın stadyuma giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

SON HALİ ÜZDÜ

84 yaşındaki Ferguson'ın operasyon sonrası bastonla yürüdüğü görüntüler, futbolseverleri üzdü. Buna rağmen Manchester United'ı yalnız bırakmayan efsane teknik adam, takımının Ipswich Town karşılaşmasını tribünden takip etti.

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Son Dakika Spor Efsane ismin son hali üzdü! Bastonla güçlükle yürüdü - Son Dakika

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