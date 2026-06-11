Efsane Yoğurt Kadınlar Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efsane Yoğurt Kadınlar Şampiyonu

Efsane Yoğurt Kadınlar Şampiyonu
11.06.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevra Eker liderliğindeki ekip, J70 Dünya Şampiyonası'nda 'Women Helm' kategorisinde birinci oldu.

Uluslararası yelken yarışlarında başarılı bir performans ortaya koyan Nevra Eker liderliğindeki 'Efsane Yoğurt' ekibi, J70 Corinthian Dünya Şampiyonası'nda "Women Helm" kategorisinde birincilik elde etti. Şampiyonada yarışan ve tamamı kadın sporculardan oluşan üç ekipten biri olan "Efsane Yoğurt", 90 tekne arasında mücadele etti.

Türk yelkenciliğini uluslararası platformlarda temsil eden 'Efsane Yoğurt', 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen J70 Corinthian Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en kapsamlı ve prestijli yelken organizasyonları arasında gösterilen şampiyonaya, 20 ülkeden yaklaşık 90 tekne katıldı. Yarışlar, sıcak hava dalgasının etkisiyle oluşan değişken rüzgarlar ve zorlu deniz koşulları nedeniyle yüksek rekabet düzeyine sahne oldu. Ekipler, farklı hava ve deniz şartlarına uyum sağlayarak yarışlarını tamamlarken, 'Efsane Yoğurt' teknesi sergilediği istikrarlı performansla öne çıktı.

Şampiyonada tamamı kadın sporculardan oluşan yalnızca üç takım yer alırken, bunlardan biri Nevra Eker'in dümenciliğini üstlendiği 'Efsane Yoğurt' oldu. Nevra Eker, Melis Baykan, Melike Aşçı, Ceren Celayir ve Feyza Kayran Gül'den oluşan ekip, dünya çapındaki güçlü rakiplerine karşı gösterdiği performans sonucunda "Women Helm" kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

"Seviyemizi her yıl daha da geliştireceğiz"

Nevra Eker, elde edilen başarıyla ilgili şunları söyledi: "Ağırlıklı erkek yelkencilerin olduğu rekabetçi J70 sınıfında da daha fazla kadın dümenci ve takımlar olmalı. Tamamen Türk kadın yelkencilerden oluşan bir ekiple J70 sınıfında yarışmaktan gurur duyuyoruz. Seviyemizi her yıl daha da geliştireceğiz."

Mücadele gücü, ekip uyumu ve doğru strateji ile fark oluşturan 'Efsane Yoğurt', kazandığı birincilikle Türk sporuna değer katarken, genç kadın yelkenciler için de ilham veren bir başarı hikayesi yazdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane Yoğurt Kadınlar Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken Muharrem İnce’den öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken Muharrem İnce'den öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:02:54. #7.12#
SON DAKİKA: Efsane Yoğurt Kadınlar Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.