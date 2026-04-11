Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege'de Süper Lig Tarihi: Kader Maçları Yapılacak

11.04.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege ekipleri 3. Lig'de düşme ve şampiyonluk için kritik maçlar oynayacak. Bornova'nın kader maçı yarın.

EGE ekiplerinin ağırlıklı yer alarak Play-Off oynayacak takımların belli olduğu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk ve kümede kalma düğümü yarın çözülecek. Ege temsilcileri bitime 2 maç kala yarın saat 16.00'da kader sınavlarına çıkacak. Düşme hattındaki İzmir temsilcisi Bornova 1877, bu maçı kazanırsa şampiyonluğu garantileyecek lider Kütahyaspor'u deplasmanda yenemezse amatöre düşecek. Yine düşme potasındaki İzmir Çoruhlu FK, Bornova Stadı'nda iddiasız Uşakspor'u yenerek umudunu son haftaya taşımaya çalışacak. Çoruhlu da kazanamazsa kurtuluş umudunu yitirecek.

Tire 2021 FK'yı ağırlayacak düşme hattındaki Afyonspor kazanamazsa düşecek, kazanırsa son hafta Altay deplasmanında final maçına çıkacak. Haftayı bay takım olarak geçip hükmen 3 puan alacak Altay ise kurtuluşunu ilan etmek için rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Grupta Play-Off'u geçen hafta garantileyen Balıkesirspor, az da olsa şampiyonluk şansı bulunan ikinci sıradaki Eskişehirspor'u Balıkesir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Grupta Eskişehir Anadolu-Ayvalıkgücü Bld, Alanya 1221-Denizli İdmanyurdu maçları da yapılacak.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:12
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:43
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:24:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.