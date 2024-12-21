Ege Derbisinde Karşıyaka, Manisa Basket'i Ağırlıyor - Son Dakika
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Ege Derbisinde Karşıyaka, Manisa Basket'i Ağırlıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, yarın Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 100 TL, tam 150 TL olarak belirlendi.

21.12.2024 11:42
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BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Ege derbisinde Karşıyaka yarın Manisa Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 100, tam 150 TL olarak açıklandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde aldıkları galibiyetlerle gruplarını ikinci sırada tamamlayarak Play-In etabında saha avantajını elde eden iki ekipten Karşıyaka, ligde üst üste 5 galibiyetin ardından Aliağa Petkimspor'a deplasmanda tek sayı farkla yenildi. Kaf-Kaf ligde 10 maçta 7 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Bu sezon Avrupa'daki başarısını Süper Lig'e yansıtamayan Manisa Basket ise ilk 9 maçı 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle geçtikten sonra geçen hafta Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenip nefes aldı.

Kaynak: DHA

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