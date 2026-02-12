Ege Derbisinde Merkezefendi ve Manisa Karşılaşıyor

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Glint Manisa Basket yarın Ege derbisinde rakip olacak. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Denizli temsilcisi Merkezefendi 19 maçta 8 galibiyetle Play-Off hattına yaklaşma mücadelesi veriyor. Bursaspor önünde hayati galibiyet alarak düşme hattından uzaklaşan Manisa Basket'in ise 6 galibiyeti var.