Spor

- Ege Rallisi'nde dereceye girenler kupalarını aldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 20 klasik otomobil, 64 ralli aracının katıldığı ve 22 Mart'ta seyirci etabı ile başlayan yarışlar, Akbük etabı ile son buldu. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları ekipler birer kez geçti. Daha sonra rallide dereceye girenlere Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki düzenlenen ödül töreninde kupaları takdim edildi.

Ege Rallisi Marmaris'i GP Garage My Team ekibi Ümitcan Özdemir ve co pilotu Kutay Ertuğrul birinci sırada bitirdi. Castrol Ford Team Türkiye'den geçen yılın şampiyonu Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi ikinci olurken, Atış Motorsports'dan Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi ise üçüncü sırada yer aldı.

İki çeker klasmanında Atış Motorsport'tan Refik Bozkurt-Soner Tamer, TOSFED Ralli Kupası'nda da GMG Racing'den Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı ekibi birinci oldu. Ayrıca Kadınlar kategorisinde Burcu Çetinkaya ile Fabrizia Ponz birinci oldu. Dünyanın ilk engelli ralli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin de özel ödüle layık görüldü.

Kazananlara ödüllerini, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve TOSFED yönetim kurulu üyeleri verdi.