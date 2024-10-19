Ege Temsilcileri Zorlu Maçlara Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ege Temsilcileri Zorlu Maçlara Çıkıyor

TFF 3. Lig'de Ege takımları, zorlu karşılaşmalara çıkıyor. Puan kaybı yaşayan Bornova ve Kuşadası umut arıyor.

19.10.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri yarın zorlu maçlarla terleyecek. Ligde 1'inci Grup'ta son iki haftadaki puan kayıplarıyla zirveden inip altıncılığa gerileyen Bornova 1877, saat 14.30'da Tokat Bld Plevnespor deplasmanına çıkacak. Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden Kuşadasıspor, saat 15.30'da Belediye Kütahyaspor deplasmanıyla çıkış arayacak. 2'nci Grup'ta profesyonel kategoriye döndüğü ilk yıl 6 maçta namağlup topladığı 14 puanla liderliği devralan Muğlaspor, yine saat 15.00'te Nevşehir Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Grupta aynı saatte Etimesgut Bld-Tire 2021 FK, T.Metal 1963 Spor- Uşakspor maçları oynanacak. Son 4 maçın 3'ünü kaybederek geriye düşen Balıkesirspor, saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda Çayelispor'u ağırlayacak. 3'üncü Grup'ta saat 15.30'da Didim Atatürk Stadı'nda Efeler 09 FSK-52 Orduspor FK maçı yapılacak. 4'üncü Grup'ta ise alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor, 15.30'da evi Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraş İstiklalspor'la, Turgutlu 1984 aynı saatte Kırıkkale FK'yla Uşak 1 Eylül Stadı'nda, İzmir Çoruhlu FK ise 19.00'da Polatlı 1926'yla Bornova Stadı'nda oynayacak.

Kaynak: DHA

Belediye Kütahyaspor, Yerel Haberler, Nevşehir, Kuşadası, 3-sayfa, Futbol, Tokat, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Temsilcileri Zorlu Maçlara Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
11:30 Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna’yı getiriyor Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor
11:06 ’Yenidoğan Çetesi’nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 10:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ege Temsilcileri Zorlu Maçlara Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.