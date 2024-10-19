Ege Temsilcileri Zorlu Maçlara Çıkıyor

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TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri yarın zorlu maçlarla terleyecek. Ligde 1'inci Grup'ta son iki haftadaki puan kayıplarıyla zirveden inip altıncılığa gerileyen Bornova 1877, saat 14.30'da Tokat Bld Plevnespor deplasmanına çıkacak. Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden Kuşadasıspor, saat 15.30'da Belediye Kütahyaspor deplasmanıyla çıkış arayacak. 2'nci Grup'ta profesyonel kategoriye döndüğü ilk yıl 6 maçta namağlup topladığı 14 puanla liderliği devralan Muğlaspor, yine saat 15.00'te Nevşehir Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Grupta aynı saatte Etimesgut Bld-Tire 2021 FK, T.Metal 1963 Spor- Uşakspor maçları oynanacak. Son 4 maçın 3'ünü kaybederek geriye düşen Balıkesirspor, saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda Çayelispor'u ağırlayacak. 3'üncü Grup'ta saat 15.30'da Didim Atatürk Stadı'nda Efeler 09 FSK-52 Orduspor FK maçı yapılacak. 4'üncü Grup'ta ise alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor, 15.30'da evi Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraş İstiklalspor'la, Turgutlu 1984 aynı saatte Kırıkkale FK'yla Uşak 1 Eylül Stadı'nda, İzmir Çoruhlu FK ise 19.00'da Polatlı 1926'yla Bornova Stadı'nda oynayacak.