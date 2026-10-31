Ege Yıldızları, Süper Lig hokey maçında Konya GSİM SK'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Ege Yıldızları, Süper Lig hokey maçında Konya GSİM SK'yı 3-1 mağlup etti

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Ege Yıldızları, Süper Lig hokey maçında Konya GSİM SK\'yı 3-1 mağlup etti
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Ege Yıldızları Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu Süper Lig karşılaşmasında Konya GSİM SK'yı 3-1 mağlup etti. Gaziantep Hokey Sahası'nda oynanan maçta Muğla ekibinin gollerini Necmiye Sel ve iki kez rakip fileleri havalandıran Nur Nebi Baran kaydetti.

Ege Yıldızları Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu Süper Lig karşılaşmasında Konya GSİM SK'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda oynanan mücadelede Muğla temsilcisi Ege Yıldızları, karşılaşma boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle rakibine üstünlük sağladı. Karşılıklı ataklara sahne olan müsabakada Ege Yıldızları, bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Muğla ekibinin gollerini Necmiye Sel ve iki kez rakip fileleri havalandıran Nur Nebi Baran kaydetti. Karşılaşma, Ege Yıldızları'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kadrosunun yüzde 90'ı muğlalı sporculardan oluşuyor

Altyapıdan yetiştirdiği sporcularla Türk hokeyine önemli katkılar sunan Ege Yıldızları, genç yeteneklere verdiği önemle dikkat çekiyor. Kadrosunun yüzde 90'ı Muğlalı sporculardan oluşan kulüp, her sezon altyapısından A takıma sporcu kazandırarak yetiştirici kulüp kimliğini sürdürüyor.

Kulüp yönetimi, sportif faaliyetlere katkı sağlayan destekçilerine de teşekkür etti. Bu kapsamda ulaşım desteği sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, malzeme desteği sunan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
GaziantepKonyaMuğlaSporEgeSon Dakika

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