Egeli Sporcular Turnuvada Başarıyla Dönüyor

Ege Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 6-8 ve 9-11 yaş aerobik cimnastik sporcuları, katıldıkları turnuvalarda önemli başarılar elde etti. Egeli minik sporcular, İzmir'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonasında ve Aydın Kuşadası'nda gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Özel Yaş Grupları Turnuvasında madalyalara ambargo koydu.

Ege Üniversitesi Spor Kulübü, İzmir'de düzenlenen turnuvada 9-11 grup kategorisinde Türkiye birincisi olurken 9-11 trio kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Kuşadası'nda gerçekleştirilen turnuvada ise Egeli sporcular; 9-11 yaş trio kategorisinde Türkiye birincisi, 6-8 yaş trio kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü, 6-8 yaş grup kategorisinde ise Türkiye birincisi oldular.

Minik sporcuları tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "Geleceğin yıldızları olacak olan sporcularımız, yakaladıkları başarılarla Üniversitemizi turnuvalarda en iyi şekilde temsil ettiler. İnanıyorum ki tüm çocuklarımız yaşamları boyunca bu başarılarına yenilerini ekleyeceklerdir. Kulüp Başkanımız ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Boyacı'yı ve sporcularımıza emek veren, yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Egeli miniklerin dereceleri

İzmir'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda 9-11 grup kategorisinde Deniz Orhan, Miray Afşar, Alya Koçak, Yade Yarmacı ve Doğa Gündüz'den oluşan takım Türkiye birincisi oldu. 9-11 trioda ise Deniz Orhan, Miray Afşar, Alya Koçak üçüncülüğü elde etti.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Özel Yaş Grupları Turnuvasında ise; Arya Becerikli, Eylül Özer ve Ada Hastürk 9-11 trio'da birinci oldu. 6-8 yaş trio kategorisinde; Asel Sare Sünger, Asya Koçak, Rüya Sare Pamukkale birinci; Damla Orhan, Gökçen Mutlu, Öykü Hepberk ikinci; Zeynep Asya Balyeli, Defne Karadoğan, İrem Bayrakçı üçüncü oldu. 6-8 grup kategorisinde Derin Köksal, Yaz Yıldız, İdil Ferhat, Cemre Ada Özgür, Yağmur Bilir birinciliği elde etti.

Başarılı sporcular çalışmalarını antrenörler Arş. Gör. Sinem Değirmenci ve Emre Değirmenci eşliğinde sürdürüyor. - İZMİR