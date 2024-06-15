EHF ile yapılan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EHF ile yapılan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı tamamlandı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile geçen yıl imzalanan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı, 17 ilde düzenlenen ve 1700'e yakın öğrencinin katıldığı şenliklerle tamamlandı. Projenin ikinci yılı için de EHF ile anlaşma yapıldı ve yeni çağrı yakında yapılacak.

15.06.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile geçen yıl imzalanan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı, 17 ilde düzenlenen ve 1700'e yakın öğrencinin katıldığı şenliklerle tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen THF Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"EHF tarafından örnek proje olarak sunulan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılını başarıyla tamamladık. Projenin başvuru aşamasında 100 antrenör eğitime alındı. Sorumluluklarını tamamlayarak projeye dahil edilen 83 antrenörümüz, 38 ilde toplam 2 bin 517 kayıtlı çocuğumuzla Ekim 2023 itibarıyla antrenmanlara başladı. Bu süreçte antrenörlerimize 50 adet birim antrenman programı, tüm kuramsal bilgiler ve videolar paylaşıma açıldı ve projenin EHF ekipman desteği olarak portatif kale ve toplar tüm gruplara iletildi. Ara toplantılar ve bilgilendirmeler yapılarak antrenmanlar takip edildi."

Projenin ikinci yılı için de EHF ile anlaşma yapıldığını belirten Bilge, "Haziran ayı içerisinde 17 farklı ilde yapılan kapanış festivallerine de 1700'e yakın çocuğumuz katıldı. Projenin başarısı doğrultusunda, EHF ile ikinci yıl anlaşması da gerçekleştirilmiş olup, yakın zamanda 2017 doğumlu yeni çocuklarımızın dahil olacağı gruplar için yeni çağrıya çıkılacak. Aynı zamanda bir yıl önce başlayan gruplar da çalışmalarına devam edecek. Projenin ilk yılında emek veren tüm antrenörlerimize minnettarlığımızı ifade ederiz. Türk hentbolunun geleceğini şekillendirecek olan antrenörlerimiz ve olimpiyat rüyalarımızı süsleyen çocuklarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Murat Bilge, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EHF ile yapılan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: EHF ile yapılan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement