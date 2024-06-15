EHF ile yapılan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı tamamlandı

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile geçen yıl imzalanan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılı, 17 ilde düzenlenen ve 1700'e yakın öğrencinin katıldığı şenliklerle tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen THF Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"EHF tarafından örnek proje olarak sunulan '360' Master Plan Projesi'nin ilk yılını başarıyla tamamladık. Projenin başvuru aşamasında 100 antrenör eğitime alındı. Sorumluluklarını tamamlayarak projeye dahil edilen 83 antrenörümüz, 38 ilde toplam 2 bin 517 kayıtlı çocuğumuzla Ekim 2023 itibarıyla antrenmanlara başladı. Bu süreçte antrenörlerimize 50 adet birim antrenman programı, tüm kuramsal bilgiler ve videolar paylaşıma açıldı ve projenin EHF ekipman desteği olarak portatif kale ve toplar tüm gruplara iletildi. Ara toplantılar ve bilgilendirmeler yapılarak antrenmanlar takip edildi."

Projenin ikinci yılı için de EHF ile anlaşma yapıldığını belirten Bilge, "Haziran ayı içerisinde 17 farklı ilde yapılan kapanış festivallerine de 1700'e yakın çocuğumuz katıldı. Projenin başarısı doğrultusunda, EHF ile ikinci yıl anlaşması da gerçekleştirilmiş olup, yakın zamanda 2017 doğumlu yeni çocuklarımızın dahil olacağı gruplar için yeni çağrıya çıkılacak. Aynı zamanda bir yıl önce başlayan gruplar da çalışmalarına devam edecek. Projenin ilk yılında emek veren tüm antrenörlerimize minnettarlığımızı ifade ederiz. Türk hentbolunun geleceğini şekillendirecek olan antrenörlerimiz ve olimpiyat rüyalarımızı süsleyen çocuklarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.